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В Госдуме призвали разрешить россиянам вакцинацию иностранными препаратами

16:11, 27 октября 2021
В Госдуме призвали разрешить россиянам вакцинацию иностранными препаратами Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Россиянам нужно дать возможность прививаться от коронавируса иностранными вакцинами. Это поможет увеличить темпы прививочной кампании, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Его слова передаёт «Радио 1».

Надо разрешить в России иностранные вакцины. Только платно. Пусть те, кто хочет прививаться иностранными препаратами, прививается, но за свои деньги, — сказал Тумусов.

До этого он поддержал предложение ввести нерабочую неделю в ноябре. По словам Тумусова, это оправданная мера в условиях, когда заболеваемость и смертность ежедневно растут. Он добавил, что подобная инициатива отрицательно скажется на экономике государства, однако «надо из двух зол выбирать меньшее».

Иммунолог Николай Крючков заявил, что зарубежные вакцины недоступны в России, потому что их производители считают российский рынок непривлекательным. При этом он добавил, что все желающие вакцинироваться американскими препаратами смогут сделать это за дополнительную плату в фармкластере «Сколково».

Основной же причиной, почему россияне не прививаются, стали, по мнению экспертов Института психологии Российской академии наук, противоречивые заявления властей.

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