В Госдуме предложили штрафовать за курение рядом с беременными и детьми

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременными или несовершеннолетними. В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко он отметил, что подобные нормы, направленные на сохранение здоровья и защиты окружающих от табачного дыма, действуют в ряде других стран, пишет RT.

Прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение установленного запрета курения табака <...> в присутствии беременной либо несовершеннолетнего, — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что в России планируют разработать систему, которая позволит выявлять людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Она будет определять сам факт курения на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность.

Ранее певица Глюкоза (Наталья Ионова) заявила, что в школьных заведениях стоит оборудовать места для курения, так как детям негде курить. Она добавила, что с пониманием относится к неудобству, с которым столкнулась её дочь после того, как её отчислили из школы за курение. В ответ на это в Госдуме заявили, что Ионова как мать защищает своего ребёнка, но курение вредит здоровью человека. Сама же легализация курилок в учебном заведении противоречит самому предназначению школы.