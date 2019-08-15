https://static.news.ru/photo/d946fb92-bf3d-11e9-b121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, представляющий партию «Единая Россия», выступил против предложения сообщать работодателям об опасных заболеваниях.

Инициатива рассматривается в рамках модернизации нормативно-правовой базы в области труда. Я категорически против подобной идеи, — цитирует парламентария агентство городских новостей « Москва ».

По его словам, у работодателя нет компетенции для того, чтобы оценить деятельность сотрудника на фоне заболевания. Обычно при устройстве на работу, где к работникам предъявляются определённые требования к здоровью, существуют врачи, которые проводят обследование.

Кроме того, Менделевич считает, что при увольнении руководитель может нарушить врачебную тайну и сообщить о здоровье бывшего сотрудника новому работодателю.

Ранее News.ru писал, что родителей школьников хотят обязать сообщать учебным заведениям о болезнях своих детей с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. По словам главы думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, также необходимо будет уведомить школу об особенностях развития ребёнка, которые требуют особого внимания.