В Госдуме назвали пиар-ходом идею прививать крымчан иностранными вакцинами

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал пиар-ходом предложение украинцев вакцинировать крымчан на границе иностранными вакцинами. По его мнению, таким образом Киев пытается продемонстрировать заботу о жителях полуострова, пишет «360».

Понятно, что это чисто символическая такая процедура. Таким образом пытаются показать, что по-прежнему заботятся о крымчанах, о Крыме, и предлагают такую акцию. Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того, — подчеркнул Цеков.

По его мнению, крымчане уже разобралась в плюсах и минусах вакцин, поэтому с удовольствием прививаются «Спутником V». Он также напомнил о людях, которые в принципе выступают против прививок.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно будет прививаться от коронавируса одновременно назальной вакциной и «Спутником Лайт». По его словам, вреда организму это не причинит.