В Госдуме назвали пиар-ходом идею прививать крымчан иностранными вакцинами
Сенатор Цеков: предложение Киева вакцинировать крымчан на границе — не более чем пиар-ход
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:44, 02 декабря 2021
Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press
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Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал пиар-ходом предложение украинцев вакцинировать крымчан на границе иностранными вакцинами. По его мнению, таким образом Киев пытается продемонстрировать заботу о жителях полуострова, пишет «360».
Понятно, что это чисто символическая такая процедура. Таким образом пытаются показать, что по-прежнему заботятся о крымчанах, о Крыме, и предлагают такую акцию. Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того, — подчеркнул Цеков.
По его мнению, крымчане уже разобралась в плюсах и минусах вакцин, поэтому с удовольствием прививаются «Спутником V». Он также напомнил о людях, которые в принципе выступают против прививок.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно будет прививаться от коронавируса одновременно назальной вакциной и «Спутником Лайт». По его словам, вреда организму это не причинит.