В ГКБ № 52 50% больных с COVID-19 пошли на поправку после переливания крови

https://static.news.ru/photo/d6cd2760-af06-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении состояния 50% тяжёлых пациентов с коронавирусом в городской клинической больнице № 52. Это произошло после переливания плазмы крови.

Как мне сказали доктора, 50% заражённых коронавирусом людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово. Неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей, — цитирует градоначальника ТАСС.

По словам Собянина, Московская служба крови стала одной из самых крупнейших в мире. Помимо этого, мэр поздравил горожан и медиков с Днём донора.

Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-й больнице одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет, — добавил градоначальник.

NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года власти Москвы неоднократно заявляли об успешном лечении коронавируса переливанием крови.