В Германии из-за экоактивистов умерла женщина В ФРГ после аварии умерла женщина, к которой из-за экоактивистов задержались спасатели

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Жительница Берлина, которая попала в ДТП и к которой слишком долго ехали спасатели из-за блокировки дороги экоактивистами, умерла от полученных травм, сообщила полиция Берлина, передает ТАСС. Участникам акции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или денежный штраф за создание помех оказанию первой помощи.

Отмечается, что в ходе акции два человека забрались на указатели над оживленным автобаном, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение на участке дороги. В результате на соседних улицах образовалась пробка, в которой среди десятков автомобилей застряли машины экстренных служб, направлявшиеся к месту аварии, чтобы оказать помощь пострадавшей велосипедистке.

Ранее стало известно, что экоактивисты движения Just Stop Oil, выступающие против добычи нефти и газа, забрызгали оранжевой краской здания МВД Великобритании, Банка Англии, штаб-квартиры службы разведки MI5 и издателя News Corp в Лондоне. В Сети появились видеоролики, в которых активисты закрашивают административные здания в британской столице с помощью распылительных баллонов.