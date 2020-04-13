В ФМБА спрогнозировали рост заболеваемости россиян коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6bde3a78-7d62-11ea-aacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России будет наблюдаться ещё несколько дней. Так считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

Ещё несколько дней, если всё пойдёт по стандартам эпидемиологии, должен быть рост, — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Никифорова, затем ситуация с распространением коронавируса в России может выйти на плато.

Сколько дней оно продержится — неизвестно. Страна огромная. Москва — самый главный индикатор, но есть и другие города, куда позже приехали, скажем так, выходцы из Европы, поэтому там чуть-чуть сдвинется. Не будет такого скачка, как в маленьких странах. У нас всё растянется, — добавил он.

За прошедшие сутки в 62 регионах РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.

В последние дни к московским больницам стали выстраиваться очереди из десятков автомобилей скорой помощи. Как заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, это происходит из-за нехватки свободных коек для пациентов с подозрением на коронавирус. По словам чиновника, число перевозимых больных удвоилось за неделю — до 1,3 тысячи человек ежесуточно, и городская система здравоохранения ещё не успела подстроиться под ситуацию, писал NEWS.ru.