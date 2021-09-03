В ФМБА рассказали о клинических испытаниях уникального «Ковид-глобулина»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:38, 06 сентября 2021
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольга Эйхлер рассказала о клинических испытаниях первого в мире зарегистрированного уникального препарата с иммуноглобулином, предназначенного для борьбы с коронавирусом — «Ковид-глобулина». Об этом она сообщила в рамках выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передаёт ТАСС.
Сейчас проходит третью стадию клинических исследований препарат, разработанный иммунобиологической компанией «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», — специфический антиковидный иммуноглобулин, — заявила Эйхлер.
Ранее сообщалось о начале производства нового российского препарата «Ковид-глобулин»: он основан на крови переболевших инфекцией людей и будет предназначаться для лечения больных со средней или тяжёлой формой коронавируса.