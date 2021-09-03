В ФМБА рассказали о клинических испытаниях уникального «Ковид-глобулина»

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Появление устойчивого к антителам «мю»-штамма коронавируса, случаи заражения которым зафиксированы в 40 странах мира, связано с массовой вакцинацией. Об этом Lenta.Ru заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он уточнил, что в ответ на вакцинацию инфекция начинает адаптироваться, создавая более устойчивые штаммы к иммунитету. Этот процесс эксперт назвал естественным и пояснил, что, несмотря на дополнительную защиту, которую приобретает...