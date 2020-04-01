В ЕС создали методику проверки эффективности тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/55c8e716-7424-11ea-b576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Учёные из Совместного исследовательского центра (СИЦ) при Еврокомиссии разработали методику, позволяющую проверять эффективность лабораторных тестов на выявление коронавируса.

Ученые СИЦ разработали новый контрольный материал, которые лаборатории могут использовать, чтобы проверить эффективность действия их тестов на коронавирус и минимизировать число ложных негативных тестов, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Согласно этой методике, создаётся контрольный материал, представляющий собой «синтетическую и не заразную часть вирусного материала». Эффективность тестов будет проверяться как раз на этом материале.

Как ранее писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает снять ограничения для бизнеса на ввоз в Россию тест-систем для выявления коронавируса. Она поручила подготовить обращение в правительство.