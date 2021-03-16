В ЕМА отрицают связь побочек вакцины AstraZeneca с определённой партией

https://static.news.ru/photo/efb23cf4-8663-11eb-b927-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Случаи побочных эффектов вряд ли связаны с определённой партией вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA).

Как мы видим, по всей Европе сообщается о всё большем количестве случаев, которые связаны со всё большим числом партий. Поэтому маловероятно, что они (случаи. — NEWS.ru) связаны с определённой партией препарата, — цитирует ТАСС исполнительного директора агентства Эмер Кук.

Ранее официальный представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Маргарет Харрис заявила, что вакцина AstraZeneca проверяется на безопасность. В британо-шведской фармкомпании AstraZeneca прокомментировали приостановку использования вакцины от коронавируса в ряде стран. Там отметили, что связь между применением препарата и повышенным риском образования тромбов у пациентов не выявлена.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, поскольку её польза превышает негативные данные. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что проводится рассмотрение всех случаев образования тромбов и других осложнений после введения вакцины. При этом число возникновения тромбов не превышает их число в популяции людей, не поставивших прививку: во всём ЕС было зафиксировано 30 таких случаев на почти 5 млн получивших вакцину.