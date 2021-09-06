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Инфекционист предупредил россиян о четвёртой волне коронавируса

15:55, 06 сентября 2021
Инфекционист предупредил россиян о четвёртой волне коронавируса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россию ждёт четвёртая волна коронавируса. COVID-19 не отступит в ближайшие полтора-два года. Об этом в эфире Первого канала рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Врач-педиатр уточнил, что осенью и весной ожидается подъём заболеваемости. При этом, по его оценке, 80--90% населения России уже контактировали с COVID-19.

Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе, — сказал он.

Ранее Тимаков заявил, что коронавирус на спад не пойдёт и примерно дважды в год всплески заболеваемости будут повторяться. По его прогнозу, очередного пика следует ожидать через три-четыре недели. Во второй половине декабря ситуация должна стабилизироваться, зимой она будет оставаться «более или менее нормальной», а весной будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

Врач добавил, что численность привитого населения в России по-прежнему недостаточна для того, чтобы контролировать эпидситуацию, поэтому нового всплеска заболеваемости, скорее всего, избежать не удастся.

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