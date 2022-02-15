В диспансеризацию для переболевших COVID могут включить приём у психиатра

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что сенаторы совместно с Минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших COVID-19. Действия направлены на предотвращение развития у пациентов депрессии и потери памяти, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углублённой диспансеризации человек мог сообщить о своём психоэмоциональном состоянии, — пояснила Святенко.

Сенатор отметила, что будет проработан механизм организации консультаций у врача-психиатра. Человек, переболевший коронавирусом, сможет получить направление у терапевта, а также заполнить специальную анкету, чтобы обратиться к узкопрофильному специалисту, добавила политик.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.

С мнением специалиста согласился врач-пульмонолог Сергей Пурясев, который отметил, что больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжёлых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от «омикрона».