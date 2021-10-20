В детсадах и школах Москвы объявлены каникулы в связи с локдауном

В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа спортивных школ, кружков и секций. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Устанавливаются каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих на территории города Москвы дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, — сказано в тексте указа.

Ранее мэр объявил о досрочном начале нерабочей недели: с 28 октября в Москве закроются все объекты, не оказывающие услуги первой необходимости. В частности, это кафе и рестораны, заведения сферы бытовых услуг, салоны красоты и спортивные учреждения, объекты культуры, стоматологические клиники, кроме тех, которые оказывают экстренную помощь. Также приостановят работу непродовольственные магазины, кроме аптек и торговых точек, реализующих необходимые товары.