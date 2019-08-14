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Специалист Департамента здравоохранения Москвы рассказал, что может привести к травмам и ожогам, а также искажению результатов при выполнении магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Магнитные накладные ресницы во время процедуры, как и другие предметы с наличием металлов и магнитов, могут значительно искажать результаты исследования и подвергать пациента опасности. Из-за притяжения мощным статическим магнитом ресницы могут начать двигаться и повредить глаз», — сообщил агентству городских новостей « Москва » главный внештатный специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

По его словам, к травмам также могут привести накладные ногти и наращенные волосы, татуировки и даже косметика, потому что в современные гели иногда добавляют металлические компоненты, а волосы наращивают с использованием металлических бусин.

Как ранее писал News.ru, учёные выявили связь между возникновением рака и рентгеновским облучением. По их словам, даже небольшие дозы радиации, такие как три похода на МРТ, могут привести к мутации клеток и повлечь за собой развитие онкологии.

По словам исследователей, рентген влияет на ген Р53, вызывая изменения в клетках. Эти клетки, в свою очередь, способны перерасти в злокачественные и вызвать онкологические заболевания. Специалисты заметили, что риски компьютерной томографии и рентгена в настоящее время изучены не до конца. Процедура считается безопасной, однако последствия облучения могут быть непредсказуемыми.