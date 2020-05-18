В Дагестане более 35% тестов на коронавирус дают положительный результат

https://static.news.ru/photo/d99a258c-9904-11ea-9afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

Свыше 35% тестов на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане дают положительный результат, при том, что в целом по России этот показатель составляет 10-12%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это говорит о том, что вирус в республике есть. И здесь ещё есть необходимость очень активной работы по расширению тестирования, чтобы сократить этот резервуар в популяции, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства.

Попова выступила на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как писал NEWS.ru, Республика Дагестан выбилась в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно социальных объектов, из-за распространения коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 2722.