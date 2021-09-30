В центре «Вектор» рассказали о влиянии COVID на заболеваемость гриппом

Специалисты центра «Вектор» выяснили, что заражение коронавирусом и гриппом одновременно отягчает общее течение болезни. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора центра «Вектор» Александр Агафонов. По его словам, смешиваясь с другими заболеваниями, коронавирус может изменять ход их течения даже в случае с известными вирусами.
Так, при сочетании заражения коронавирусом и гриппом
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, перенёсшие коронавирус, являются новой группой риска по гриппу. По её словам, эти люди должны в первую очередь сделать прививку от гриппа.
Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» планирует разработать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа. Возможность создания такого препарата рассматривается также отечественным Институтом стволовых клеток человека.