В центре «Вектор» рассказали о влиянии COVID на заболеваемость гриппом

Специалисты центра «Вектор» выяснили, что заражение коронавирусом и гриппом одновременно отягчает общее течение болезни. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора центра «Вектор» Александр Агафонов. По его словам, смешиваясь с другими заболеваниями, коронавирус может изменять ход их течения даже в случае с известными вирусами.

Так, при сочетании заражения коронавирусом и гриппом можно более тяжело переболеть гриппом, а заражаемость при этом растёт. Учёные обратили внимание, что в 2020 году коронавирус во многом вытеснил собой вирус гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, перенёсшие коронавирус, являются новой группой риска по гриппу. По её словам, эти люди должны в первую очередь сделать прививку от гриппа.

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» планирует разработать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа. Возможность создания такого препарата рассматривается также отечественным Институтом стволовых клеток человека.