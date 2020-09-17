В Центре «Вектор» рассказали, как вакцина реагирует на мутации COVID

https://static.news.ru/photo/6d36caaa-f8d9-11ea-a19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Российская вакцина от COVID-19, созданная в центре «Вектор», достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.

На данный момент мы можем быть спокойны, я думаю, и в дальнейшем, в будущем, эта вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса, — заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

По его словам, еженедельно ВОЗ публикует информацию о новых мутациях коронавируса. Эксперты изучили уже более 80 тысяч таких мутаций.

Пока вакцина от центра «Вектор» проходит второй этап клинических испытаний. Разработчики предполагают, что длительность иммунитета, который создаёт препарат, будет не меньше, чем у вакцины от гриппа. Третий этап испытаний будет проводиться после регистрации препарата, которая может пройти в ускоренном порядке.

Как писал NEWS.ru, первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.