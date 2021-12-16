В центре Гамалеи запатентуют лекарство от COVID-19

Специалисты центра имени Гамалеи подали первый патент на формулу вещества, которое сможет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса. Соединение станет основой для будущего лекарства от COVID-19, пишут «Известия». Прежде чем найти необходимую молекулу, учёные перебрали 0,5 млн различных соединений.

В центре имени Гамалеи создают лекарство от коронавируса методом молекулярного докинга. Это способ молекулярного моделирования, позволяющий подобрать самую подходящую форму для устойчивого связывания с мишенью, которой является часть коронавируса. Речь идёт о расположении атомов в молекуле определённой конфигурации, которое может изменяться.

В случае подбора правильной формы препарат будет подавлять развитие вируса. С этой целью учёные испробовали более полумиллиона соединений, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определённой нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдём до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним, — сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что центр Гамалеи готовится объявить показатель эффективности вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» против нового штамма «омикрон».