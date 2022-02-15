В центре Гамалеи рассказали об особенностях антител к «омикрону»
Вирусолог Альтштейн: антитела после «омикрона» плохо борются с другими штаммами
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:43, 16 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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В настоящее время штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим на территории России. На его долю приходится более 70% всех выявляемых заражений. При этом формирующийся при контакте с данным штаммом естественный иммунитет не способен защитить от других вариантов возбудителя COVID-19. Такова особенность производимых при инфицировании антител. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. «Дельта» у нас еще остаётся, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии, — подчеркнул учёный.
Он добавил, что способность обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесённого заболевания, когда в большинстве случаев тяжёлая болезнь даёт большое количество антител и наоборот. Однако говорить, что у переболевших «омикроном» совсем нет иммунитета, нельзя.
Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть ещё клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие «омикроном», совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет, — объяснил Альтштейн.
По словам учёного, после перенесённого COVID-19 в результате заражения «омикроном» лучше всего через два-три месяца пройти вакцинацию.