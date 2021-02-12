В центре Гамалеи рассказали о создании новой вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e3e47f2e-6ec4-11eb-8b38-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работающий в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал о создании новой вакцины от мутировавшего коронавируса.

По словам эксперта, для выпуска новой вакцины понадобится год. Препарат будет нужен, если выяснится, что существующие вакцины не действуют на новые штаммы COVID-19.

Если говорить про существующие вакцины, то разработка по старой технологии может занять около двух-трёх месяцев. Затем — лабораторные исследования и испытания на людях. Создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о «Спутнике V», технологически довольно быстрый процесс. Всё остальное займёт много времени, не меньше года, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Бутенко.

Он добавил, что пока никто не знает, насколько отличаются новые генетические варианты и штаммы коронавируса.

Пока неизвестно, насколько может влиять их отличие на способность вызывать заболевания у людей, вакцинированных первыми штаммами, которые были выделены ещё в Китае в декабре 2019 года. Экспериментальная работа ещё не сделана, чтобы определить, — сказал специалист.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что перенёсшие коронавирус в лёгкой форме люди имеют больше шансов заразиться новым, британским штаммом. По его словам, этот и другие штаммы придут в Россию. Он отметил, что случаи повторного заражения «будут однозначно». В группе риска находятся люди, переболевшие COVID-19 год назад в лёгкой или бессимптомной форме, писал NEWS.ru.