В центре Гамалеи рассказали о работе над модернизацией «Спутника V»

Сейчас в центре имени Гамалеи проводится работа по модернизации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил заведующий отделом Центра Александр Бутенко. По его словам, новая комбинированная вакцина будет лучше защищать от трёх штаммов COVID: уханьского, «дельты» и «омикрона», — пишет «Радио 1».

Работа по модернизации «Спутника V» уже проводится. Это будет комбинированная вакцина. которая сможет более эффективно защитить от разных вариантов коронавируса, в том числе и «дельты», и китайского варианта 2019 — начала 2020 года, и от штамма «омикрон», — подтвердил Бутенко.

Он назвал эту разработку перспективной работой и выразил уверенность в том, что она будет выполнена. По словам Бутенко, с оптимизацией «Спутника V» связаны большие надежды на победу над пандемией коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 67 регионах, большая часть заболевания приходится на «дельта»-штамм. Кроме того, 1682 случая заражения приходится на «омикрон»-штамм, его выявили в 42 субъектах. Наиболее активно он распространяется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.