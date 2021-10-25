В центре Гамалеи назвали побочный эффект вакцины от COVID-19 для подростков

Побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны. Чаще всего речь идёт о немного повышенной температуре, сообщил ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — повышение температуры до 37,2-37,3 градуса, — сказал он.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил NEWS.ru, что родителей, выступающих против прививок, следует убеждать вакцинировать детей от коронавирусной инфекции. По его словам, прививать детей будет можно лишь после того, как вакцина пройдёт полный цикл испытаний, её результаты будут опубликованы, а препарат зарегистрирован. Он добавил, что дети болеют чаще, но легче, чем люди старшего возраста.