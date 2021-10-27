Центр Гамалеи: перенёсшие COVID болеют повторно так же тяжело

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом. Он отметил, что у 70% ранее перенёсших COVID болезнь протекает так же тяжело, как и в первый раз, передаёт РИА Новости.

Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть, — сказал эксперт.

По его словам, вакцинация остаётся наиболее надёжным методом профилактики заражения. Гущин напомнил, что антитела в достаточном количестве для защиты организма вырабатываются только через 21 день после второй дозы препарата. В это время важно соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее управляющий партнёр коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Алексей Попов сообщил, что сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной могут в том случае, если власти страны введут режим чрезвычайного положения или эпидемии.