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В центре Гамалеи заявили, что заболеваемость COVID идёт на спад

15:49, 19 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын описал ситуацию по заражениям коронавирусом в России. В эфире телеканала «Россия 24» он заметил, что волна заболеваемости идёт на спад.

Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже действительно идёт на спад, — сказал он.

Специалист также заметил, что спад наблюдается и в столице. По его словам, вот уже несколько дней, как заболеваемость падает.

В Москве спад идёт заболеваемости устойчиво уже <...> несколько дней, — добавил эксперт.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 24 633 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет почти 6 млн человек. Выписаны 18 764 пациента. Жертвами инфекции за сутки стали 719 человек.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в Московской области остаётся сложной, но есть определённая стабильность.

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