В центре Гамалеи допустили наличие иммунитета к COVID у всех россиян

Отсутствие достоверных данных о количестве взрослых в России без антител к COVID-19 говорит о том, что у всего населения страны может быть иммунитет к коронавирусу, рассказал NEWS.ru сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ранее, 16 февраля, центр Гамалеи сообщил, что не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом.

Я не знаю, проблема или нет найти взрослых без антител. Нет соответствующих данных. Может быть, антитела есть уже у всех групп, — сказал Альтштейн, отвечая на вопрос о возможности формирования иммунитета у взрослых, отличным от детей образом.

Альтштейн добавил, что сложности с поиском детей для испытаний вакцины связаны с тем, что они более тесно контактируют между собой, реже носят маски, соответственно, между ними более активно распространяется инфекция. Также он сказал, что почти все дети 6–11 лет «проиммунизированы путём бессимптомной инфекции».

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгода, чтобы обезопасить их от тяжёлой болезни. Академик также пояснил, что клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут занять до 3,5 месяца. Препарат также будет двухкомпонентным, от «Спутника V» его будет отличать концентрация в 5 или 10 раз меньше исходника. Учёный также отметил, что не видит сезонной зависимости в поведении коронавирусной инфекции.