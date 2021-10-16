В центре Чумакова назвали различия между «КовиВаком» и «Спутником V»

Вакцины против коронавируса «КовиВак» и «Спутник V» относятся к разным типам. О различиях между препаратами в интервью радио «Россия» рассказал заместитель директора центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов.

«КовиВак» относится к классическому типу вакцин и представляет собой цельновируальную инактивированную вакцину, производимую на основе цельного «убитого» коронавируса SARS-CoV-2.

Что касается «Спутника V», созданного в московском центре им. Гамалеи, то он является векторной вакциной, в которой задействованы два типа аденовируса человека, в которые встроен фрагмент гена SARS-CoV-2, кодирующий S-белок вируса.

Чернов подчеркнул , что векторные вакцины делают упор на повышенную концентрацию S-белка, к которой не апеллируют в центре Чумакова. При этом граждане, привитые «КовиВаком» и не имевшие ранее контакта с живым коронавирусом, получали большое количество антител.

Организм мобилизуется буквально в считанные часы, — отметил Чернов.

Он также пояснил, что малое количество классических инактивированных вакцин против коронавируса в мире объясняется тем, что допуск к работе с живыми опасными вирусами есть у очень небольшого числа специалистов. Кроме того, производители желают выпускать как можно больше вакцины, преследуя коммерческий интерес, а выпуск классического препарата требует больше времени и усилий.

«КовиВак» получил регистрацию в феврале 2021 года. В марте началось промышленное производство препарата. После того как вакцина вышла на рынок, запись на прививку ею несколько раз приостанавливалась в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах из-за большого числа желающих.



В настоящее время в РФ зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от московского центра им. Гамалеи, «КовиВак» Центра им. Чумакова, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Кроме того, в середине октября в Санкт-Петербурге начались клинические испытания препарата «Бетувакс», разработанного Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ).