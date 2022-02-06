В Бурятии зоозащитники спасли собаку с арбалетным болтом в голове

В Бурятии представители организации зоозащитников «Право на жизнь» заметили собаку, из головы которой торчал болт от арбалета. Животное отвезли в ветеринарную клинику и спасли, несмотря на то что железный наконечник проник в голову пса на несколько сантиметров, пишет «МК в Бурятии».

Человек, который стрелял, живёт рядом с нами, вкусно кушает, вдоволь пьёт, спит в тёплой постели, спокойно может нажать на курок снова, и не факт, что следующая жертва будет хвостатой, — пожаловались зоозащитники.

По данным СМИ, пёс не понимал, что с ним произошло, и страдал от боли. Собаку экстренно прооперировали и отвезли на рентген. Пока что неизвестно, в какую сумму обошлось лечение животного. Зоозащитники открыли сбор средств для помощи пострадавшему псу.

Ранее депутат Госдумы Тимофей Баженов высказался против усыпления бродячих собак. Он подчеркнул, что политикам стоит заняться разработкой «нормальной правоприменительной практики».