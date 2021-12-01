В Бурятии объявили победителя конкурса стихов о вакцинации

Минздрав Бурятии назвал победителя в конкурсе стихов о вакцинации от коронавируса «Бурятия, прививайся!». По результатам проверки специальной комиссии из 78 претендентов было принято решение назвать победителем конкурса аккаунт @tsvetyhorinska, передаёт «МК в Бурятии».

У меня есть QR-код. Я России патриот.

Даже в маленьком селе мы привиты все, все, все.

Здесь не надо торговаться, нужно срочно прививаться.

Кто не болел — тот не поймёт,

Вакцина весь наш мир спасёт, — гласит текст стихотворения.

Второе место досталось четырёхлетней девочке Еве из села Турунтаево Прибайкальского района, которая эмоционально зачитала стихотворение на камеру. Замкнул тройку лидеров житель Улан-Удэ Роман, который снял целый клип, в котором читал рэп про пользу вакцинации.

Конкурс проходил с 12 по 27 ноября 2021 года, победитель конкурса получит 10 тысяч рублей от регионального Минздрава. Остальным призёрам выплатят 7 и 5 тысяч рублей соответственно.

Ранее впервые в Улан-Удэ прошло соревнование по скоростному копанию могил. Мэрия города провела этот конкурс, чтобы поднять престиж профессии землекопа.