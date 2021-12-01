В Бурятии объявили победителя конкурса стихов о вакцинации
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:58, 01 декабря 2021
Фото: instagram.com/minzdrav_03
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Минздрав Бурятии назвал победителя в конкурсе стихов о вакцинации от коронавируса «Бурятия, прививайся!». По результатам проверки специальной комиссии из 78 претендентов было принято решение назвать победителем конкурса аккаунт @tsvetyhorinska, передаёт «МК в Бурятии».
У меня есть QR-код. Я России патриот.
Даже в маленьком селе мы привиты все, все, все.
Здесь не надо торговаться, нужно срочно прививаться.
Кто не болел — тот не поймёт,
Вакцина весь наш мир спасёт, — гласит текст стихотворения.
Второе место досталось четырёхлетней девочке Еве из села Турунтаево Прибайкальского района, которая эмоционально зачитала стихотворение на камеру. Замкнул тройку лидеров житель Улан-Удэ Роман, который снял целый клип, в котором читал рэп про пользу вакцинации.
Конкурс проходил с 12 по 27 ноября 2021 года, победитель конкурса получит 10 тысяч рублей от регионального Минздрава. Остальным призёрам выплатят 7 и 5 тысяч рублей соответственно.
Ранее впервые в Улан-Удэ прошло соревнование по скоростному копанию могил. Мэрия города провела этот конкурс, чтобы поднять престиж профессии землекопа.