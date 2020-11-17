В Британии выявили опасные последствия лёгкой формы COVID-19

https://static.news.ru/photo/97536ac4-2862-11eb-a726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты британской группы Coverscan пришли к выводу, что лёгкая форма COVID-19, при которой риск осложнений считается достаточно низким, всё равно несёт серьёзные последствия. Своё мнение учёные обосновали результатами исследования с участием свыше двухсот пациентов, перенёсших коронавирус в лёгкой форме.

Эксперты выяснили, что у таких заболевших симптомы сохранялись очень долго. Более того, почти у 70% пациентов инфекция успела поразить один или несколько органов, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что у пациентов с лёгкой формой заболевания коронавирус поражал сердце, лёгкие и поджелудочную железу. В зоне риска также оказываются почки, печень и селезёнка.

Даже спустя несколько месяцев после заражения люди жалуются на одышку, мышечные спазмы и головные боли, подчеркнули учёные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Великобритании, перенёсшая коронавирусную инфекцию, рассказала о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19. 43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом в середине марта. Несколько дней она ощущала тяжесть в груди, была вялой и чувствовала себя болезненной. Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А через несколько дней появились нетипичные симптомы.