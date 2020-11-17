В Британии выявили опасные последствия лёгкой формы COVID-19

Эксперты британской группы Coverscan пришли к выводу, что лёгкая форма COVID-19, при которой риск осложнений считается достаточно низким, всё равно несёт серьёзные последствия. Своё мнение учёные обосновали результатами исследования с участием свыше двухсот пациентов, перенёсших коронавирус в лёгкой форме.
Эксперты выяснили, что у таких заболевших симптомы сохранялись очень долго. Более того, почти у 70% пациентов инфекция успела поразить один или несколько органов,
Издание отмечает, что у пациентов с лёгкой формой заболевания коронавирус поражал сердце, лёгкие и поджелудочную железу. В зоне риска также оказываются почки, печень и селезёнка.
Даже спустя несколько месяцев после заражения люди жалуются на одышку, мышечные спазмы и головные боли, подчеркнули учёные.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Великобритании, перенёсшая коронавирусную инфекцию, рассказала о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19. 43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом в середине марта. Несколько дней она ощущала тяжесть в груди, была вялой и чувствовала себя болезненной. Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А через несколько дней появились нетипичные симптомы.