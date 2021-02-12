В Британии назвали побочные эффекты популярного обезболивающего

https://static.news.ru/photo/5afee304-6f2b-11eb-8283-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи Национальной службы здравоохранения Великобритании выявили серьёзные побочные эффекты у «Ибупрофена», одного из популярных обезболивающих препаратов.

Более чем у одного человека из ста, принимавших это лекарство, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли, сообщает Express.

Отмечается, что данный нестероидный противовоспалительный препарат в некоторых случаях приводил к развитию желудочно-кишечного кровотечения и нарушениям зрения. В редких случаях была отмечена сильная аллергическая реакция на лекарство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что практически в любой домашней аптеке есть лекарства, которые создают иммунной системе организма препятствия в борьбе с коронавирусом. Об этом предупредили американские учёные. Речь идёт о нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП), к числу которых относятся такие лекарства, как «Ибупрофен», «Мелоксикам».