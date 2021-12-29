В Британии назвали лёгкий способ определить рак

Изменения на кончиках пальцев могут указывать на возникновение онкологического заболевания. Речь идёт о симптоме барабанных палочек, или пальцах Гиппократа, сообщает Express со ссылкой на исследование британской Национальной службы здравоохранения.

Издание отмечает , что симптом выражается в колбовидном утолщении концевых фаланг пальцев кистей с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стёкол. Данный признак, выяснили в Британии, встречается у 35% людей с немелкоклеточным раком лёгкого и у 4% — с мелкоклеточным раком.

Основные симптомы рака лёгкого — это кашель, одышка и осиплость голоса, рассказал член-корреспондент РАН Михаил Давыдов. Люди старше 55 лет должны, по его словам, делать КТ лёгких каждый год независимо от симптомов.

Ранее стало известно, что главным признаком онкологических нарушений в организме надо считать появление кровянистых выделений. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн. Если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков, следует немедленно обследоваться, пояснил он.