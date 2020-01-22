https://static.news.ru/photo/941087ee-3d2a-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: spbpolbotkina/vk.com

Главный врач петербургской Боткинской больницы Алексей Яковлев подтвердил, что в медучреждение поступил пациент с подозрением на заражение коронавирусом. Мужчина прилетел из Шанхая с температурой. Его увезли на скорой прямо из аэропорта.

Диагноз еще не подтверждён. Он станет известен после результатов анализов. Симптомы опасной инфекции совпадают с ОРВИ.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили обратное.

Заболевание также зафиксировано в Японии, Таиланде и Корее. О первом заболевшем в США сообщили и американские СМИ. В КНР число инфицированных возросло до 473 человек, погибли больше десяти.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что следует ожидать в ближайшее время увеличения случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.

Как писал NEWS.ru, Россия уже ведёт работу над созданием вакцины, способной победить китайский коронавирус.