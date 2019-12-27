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Врачи Лондонского университета Метрополитен выяснили, что в девяти из десяти женских косметичек содержится кишечная палочка.

Согласно результатам исследования, при несоблюдении гигиены в карандаше для губ могут обитать колиморфные бактерии, а в помаде — стафилококки, сообщает The Sun.

Это бактерия, которая может вызвать кожные заболевания в случае проникновения в порез или царапину. Если же она попадёт в кровоток — исход может быть летальным, — сообщил доктор Пол Мэтьюэль.

Также учёные обнаружили, что в туши для ресниц могут обитать листерии. Они не должны создавать серьёзных неприятностей, но у человека со слабым иммунитетом могут вызвать проблемы со здоровьем.

Как ранее писал NEWS.ru, медики сообщили, что почти все открытые косметические товары в магазинах заражены теми или иными патогенными микроорганизмами.