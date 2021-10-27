В больницах России закончилось жизненно важное лекарство

В медицинских учреждениях России фиксируется нехватка препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный». Лекарство жизненно необходимо пациентам, страдающим от первичного иммунодефицита, по официальным данным, их в стране 3,5 тысячи, пишет «Коммерсант».

Производители называют причиной перебоев поставок препарата низкие закупочные цены и нехватку сырья. По их словам, стоимость выросла в сентябре, но увеличение поставок возможно лишь через шесть месяцев. Как заявили «Коммерсанту» в фонде помощи больным первичным иммунодефицитом «Подсолнух», с начала 2021 года 134 пациента сообщили об отказе в получении терапии данным препаратом. Поддержку в режиме SOS получили 103 больных и шесть медучреждений.

Всё это время пациенты не могут оставаться без терапии, поэтому сейчас крайне важно принять экстренные меры по обеспечению экстренных поставок иммуноглобулина в Россию, — сказала президент фонда Ирина Бакрадзе.

По её словам, лекарственный кризис угрожает жизням пациентов.

Нехватку иммуноглобулина подтвердили в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. По словам замдиректора клиники Алексея Масчана, иногда лекарство всё же есть, но в очень ограниченном количестве.

В российский Реестр пациентов с первичным иммунодефицитом внесены данные о 3,5 тысячи пациентов. В то же время в фонде «Подсолнух» говорят о 15 тысячах россиян с таким диагнозом, ссылаясь на международную статистику.

Ранее сообщалось, что в России проходят клинические испытания первого в мире зарегистрированного уникального препарата с иммуноглобулином, предназначенного для борьбы с коронавирусом, — «Ковид-глобулина». Он разработан на основе крови переболевших и предназначен для лечения пациентов со средней или тяжёлой формой коронавируса.