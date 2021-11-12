В Австралии 54-летняя женщина решила выносить ребенка для своей дочери, пишет британский таблоид The Sun.

Сама дочь по медицинским показаниям выносить ребенка не может, а у суррогатной матери произошел выкидыш. Потому эту роль по вынашиванию ребенка взяла на себя мать женщины, которая фактически беременна собственным внуком.

Роды должны пройти в январе, сейчас женщина активна и хорошо себя чувствует.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболевание коронавирусом и последствия от него могут стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается.