В Армавире медики заступились за уволенного главврача больницы

https://static.news.ru/photo/d5f45fd2-9842-11ea-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: armavirgb.ru

Сотрудники городской больницы в Армавире записали видео в поддержку уволенного главврача учреждения. Основанием для снятия его с должности стал скандал из-за невыплат надбавок за работу с COVID-19.

Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации, — произнесли медики на видео.

Ролик опубликовал портал Gorodarmavir.

Ранее сотрудники армавирской скорой помощи, которая входит в структуру горбольницы, записали видео с жалобами на то, что не получили ни копейки обещанных президентом надбавок за работу с заражёнными коронавирусом.

После этого губернатор Краснодарского края распорядился направить в Армавир комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Также жалобами медиков заинтересовалась региональная прокуратура. Накануне стало известно об увольнении главврача учреждения.

Правительство РФ установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

15 мая на проблему невыплат надбавок медикам в разных регионов страны обратил внимание президент Владимир Путин. Он потребовал в срочном порядке решить вопрос, писал NEWS.ru.