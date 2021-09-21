В Аргентине анонсировали строительство завода по производству «Спутника V»

Производитель вакцины «Спутник V» в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод. Российский препарат от коронавируса будут делать с нулевого цикла, сообщил РИА Новости глава компании Марсело Фигейрас.

Мы привлекли [на рынке] $85 млн, чтобы создать новый завод по производству вакцин. На нём мы думаем осуществлять весь производственный цикл «Спутника V», — цитирует его агентство.

В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России. Строительство завода уже началось.

По словам Фигейраса, сам завод обойдётся в $65 млн, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации, клинические исследования. Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин.

Он добавил, что уже приезжали чиновники из разных стран Латинской Америки. В Боливии, Парагвае, Перу и Чили рассматривают разные варианты сотрудничества и поставок препарата.

Ранее аргентинские исследователи опубликовали результаты испытаний российской вакцины «Спутник Лайт» (первого компонента «Спутника V»). По их данным, среди людей в возрасте от 60 до 79 лет препарат показывает эффективность на уровне 76,8%.

Тестирование вакцины проходило с 29 декабря 2020 года по 21 марта 2021 года. Среди авторов исследования 15 учёных из Минздрава провинции Буэнос-Айрес, Национального университета Ла-Плата, госпиталя сестры Марии Людовики в Ла-Плата и Университета Буэнос-Айреса.