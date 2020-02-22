Употребление нездоровой пищи негативно влияет на количество сперматозоидов и размер яичек у мужчины. Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами Гарвардского университета.
Согласно им, мужчины, в чьём рационе преобладают фрукты, овощи, рыба, курица и вода, производят больше спермы, чем те, кто в большом количестве ест красное мясо и обработанные продукты.
В ходе исследования учёные изучили состояние здоровья и рацион почти трёх тысяч 19-летних парней, проходивших вступительные экзамены для поступления на военную службу,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Новой Зеландии запустили проект Sperm Positive. Его организовали три благотворительные организации, среди которых Body Positive, Фонд новозеландской помощи СПИДу и Positive Women Inc.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен