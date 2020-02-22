https://static.news.ru/photo/6d88e484-55a5-11ea-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Употребление нездоровой пищи негативно влияет на количество сперматозоидов и размер яичек у мужчины. Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами Гарвардского университета.

Согласно им, мужчины, в чьём рационе преобладают фрукты, овощи, рыба, курица и вода, производят больше спермы, чем те, кто в большом количестве ест красное мясо и обработанные продукты.

В ходе исследования учёные изучили состояние здоровья и рацион почти трёх тысяч 19-летних парней, проходивших вступительные экзамены для поступления на военную службу, передаёт издание The Sun.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Новой Зеландии запустили проект Sperm Positive. Его организовали три благотворительные организации, среди которых Body Positive, Фонд новозеландской помощи СПИДу и Positive Women Inc.