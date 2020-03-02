https://static.news.ru/photo/953a300e-5c90-11ea-9f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/Global Look Press

Никтофобия (боязнь ночи) — более тяжёлая форма страха темноты. Страдающий этим расстройством человек начинает нервничать уже при заходе солнца и заснуть может только при включённом свете или телевизоре.

Согласно последним исследованиям, никтофобия наблюдается у людей, которые испытали сильный стресс после потери близкого человека, или на фоне тяжёлого хронического заболевания.

Как сообщает Medikforum, ночной страх может развиться также из-за сильного эмоционального перенапряжения и скрытой депрессии. Особенно подвержены ему одинокие люди и меланхолики.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Центра политической конъюнктуры проанализировали риски и страхи россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента. Многие респонденты не видят преемника Путина, семьи с детьми испугались отмены пособий, а кто-то предсказал обострение межнациональных конфликтов. Среди рисков средней выраженности — рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США. К периферийным страхам авторы исследования отнесли ухудшение экономической ситуации в стране и снижение её обороноспособности.