Сколько дней сезонные яблоки сохраняют пользу

В сентябре наступает время сбора овощей и фруктов на приусадебных участках. Плоды из разных регионов содержат похожий набор полезных веществ, но отличаются по количеству витаминов и микроэлементов. Дары природы, выращенные в районе проживания человека, гораздо полезнее привезённых из далеких краёв, сообщили NEWS.ru врачи-диетологи. Специалисты объяснили, какие фрукты лучше доставлять с юга и как их правильно сохранить на зиму.

Распространённое заблуждение — плоды одного вида, выращенные в разных географических зонах, различаются по составу, а витамины в них усваиваются по-разному. На самом деле фрукты, например из России и Марокко, содержат похожий набор полезных веществ, и организм их воспринимает одинаково. Но первые, как правило, полезнее вторых. Врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с NEWS.ru назвала две причины, почему так происходит.

Первая — фрукты и овощи, которые сорвали с ветки, начинают стремительно терять витамины и микроэлементы. Например, количество витамина С значительно сокращается уже на третий день хранения. Это происходит под воздействием света и кислорода. Поэтому максимальную пользу содержат те яблоки, которые ещё пять минут назад висели на дереве. А минимальную — плоды из далёкой страны, которые две недели провели в дороге. Несомненная польза дачного огорода — возможность питаться самыми свежими плодами.

Вторая причина — транспортировка фруктов. Это сложное предприятие, так как возникает большой риск порчи плодов. Чтобы этого не допустить, их обрабатывают различными химическими веществами, например консервантами. Это не лучшим образом влияет на их состав. Ведь консерванты из кожицы иногда попадают в мякоть. Тогда плод становится не просто не полезным, а вредным, может случиться отравление. При этом сезонные яблоки и груши являются абсолютно чистыми.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё, что везут из дальних регионов и из-за границы, создаёт дополнительный риск для здоровья. Особенно надо быть осторожными с такими фруктами людям с заболеваниями ЖКТ и аллергикам. Может случиться обострение текущего заболевания. При потреблении же яблок с огорода можно быть спокойными. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Эксперт назвала два фрукта из средней полосы, на которые стоит налегать прямо сейчас, в начале сентября. Это яблоки и сливы. Последние особенно актуальны для городских жителей, значительная часть которых страдает запорами. Плоды улучшают работу пищеварительной системы.

Фрукты и овощи, выращенные в регионе проживания, собирают уже полностью дозревшими, а заграничные плоды закидывают в ящики зелёными, пояснил ещё одно преимущество сезонных даров природы в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Это делается специально, чтобы они по пути не испортились. Такая мера серьёзно сказывается на витаминном составе плодов. Дозревший продукт имеет «большее количество полезных элементов и более достойные вкусовые качества», сообщил эксперт.

У любого правила есть исключения. Так, некоторые фрукты лучше привезти с юга, чем пытаться вырастить на собственном участке. В первую очередь это касается южных плодов — винограда, арбуза и дыни, убеждён диетолог. Они плохо себя «чувствуют» в условиях Центральной России.

Южные фрукты, которые выращивают на северных землях, будут отличаться от них в сторону уменьшения некоторых витаминов и полезных веществ. Скорее всего, будет нарушен микроэлементный состав. Главная причина — недостаточное количество солнца для созревания плодов. Поэтому лучше не покупать виноград, который рос в Центральной России, в Краснодаре этот фрукт "чувствует" себя лучше. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Уже через пару месяцев все сезонные фрукты закончатся и прилавки заполонят «деревянные» яблоки из-за границы. Чтобы получать в холодное время максимальное количество витаминов, Арзамасцев советует замораживать сезонные плоды. Если применять метод шоковой заморозки, «они сохранят все полезные вещества». Главное — не допускать ошибку многих хозяек — повторную заморозку продуктов. В этом случае плоды потеряют все витамины и превратятся в бесформенную массу.