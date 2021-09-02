Уровень заболеваемости коронавирусом у детей в России вырос в 26 раз

Дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он уточнил , что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека. Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм, и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов.

Особенно опасен вирус для детей в возрасте до трёх лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями. У некоторых из них может наблюдаться мультисистемный воспалительный синдром, длительная температура, в единичных случаях возможны госпитализации и даже смертельный исход. В то же время говорить о вакцинации детей от коронавируса пока не следует, поскольку вакцины недостаточно исследованы для применения, а сами дети в целом переносят заболевание намного легче, чем взрослые.

Ранее специалист рассказала, что о заболевании ребёнка коронавирусом могут свидетельствовать затруднённое дыхание, западание межреберий, длительная лихорадка и ряд других признаков. Врач порекомендовала родителям обратить внимание на изменение цвета кожи и слизистых у ребёнка. При заболевании они могут побледнеть или приобрести синеватый оттенок. Ещё одним симптомом является продолжительная и плохо переносимая лихорадка, а хрипы при дыхании заболевшего ребёнка могут быть слышны на расстоянии.