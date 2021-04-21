Уровень ОРВИ в России почти вдвое превысил показатель 2020 года

https://static.news.ru/photo/70a45f3a-a33e-11eb-b0fc-96000091f725_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Заболеваемость ОРВИ в России на прошлой неделе (12–18 апреля) оказалась почти в два раза выше, чем в тот же период 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ.

В указанный период уровень заболеваемости ОРВИ составил 55,1 случая на 10 тысяч населения. Это на 21,3% ниже базовой линии и на 27% ниже еженедельного эпидемического порога. Лабораторно подтверждён только один случай гриппа.

В 2020 году с 12 по 18 апреля было зафиксировано 32,1 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, а ещё неделей позже — 27,5 случая. Тогда лабораторно в течение недели было выявлено 99 случаев гриппа. По словам специалистов, такой уровень заболеваемости ОРВИ более характерен для мая-июня.

Ещё ранее, в годы до 2020-го, в середине апреля показатели ОРВИ составляли от 50 до 70 случаев на 10 тысяч населения. При этом еженедельно регистрировали от нескольких сотен до тысячи случаев гриппа, сообщает агентство.

Ранее в НИИ гриппа им. Смородинцева отмечали, что в марте доля COVID-19 в структуре ОРВИ в России снизилась вдвое по сравнению с показателями декабря и января. По результатам ПЦР-анализа клинических образцов от 10 762 пациентов в городах — опорных базах национальных центров по гриппу коронавирус обнаружен в 1622 случаях (15,1%). С конца ноября до середины января доля COVID-19 среди изученных образцов составляла от 28% до 31%.