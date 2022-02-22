Урологи предупредили мужчин о последствиях COVID-19

У переболевших коронавирусом мужчин ухудшается гормональный статус, в частности значительно падают показатели тестостерона, заявил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев. По его словам, точную причину снижения полового гормона ещё не выяснили, но, вероятней всего, она связана с тяжёлым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19, пишут «Известия».

Обследование добровольцев показало, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти больных пациентов. При этом нарушения могли сохраняться в течение трёх месяцев, после чего показатели приходили в норму.

Уровень гормонов приходит в норму через три месяца после выздоровления. То же касается спермы мужчин: если на фоне заболевания отмечается выраженное снижение её качества, то через три месяца все изменения исчезают, — сказал Еникеев.

Профессор также рассказал, что исследование тканей умерших от коронавируса мужчин показало отчётливые изменения в яичках. По его словам, это говорит о том, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания.

В свою очередь врач-уролог высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова сообщила, что проблемы с репродуктивной системой мужчин могут быть признаками постковидного синдрома. Это может проявляться в снижении сексуального влечения, уровня тестостерона в крови, уменьшении объёма эякулята и изменения показателей в спермограмме.

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев ранее рассказал, что после COVID-19 у мужчин начали выявляться проблемы с потенцией, что может свидетельствовать о наличии у переболевших проблем с сосудами. Эректильная дисфункция является тревожным звоночком, который нельзя игнорировать, так как это может говорить о скором инфаркте, отметил эксперт.