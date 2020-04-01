https://static.news.ru/photo/d1fdecfe-7416-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Новый коронавирус может передаваться половым путём. Об этом заявил главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

Конечно, COVID-19 передаётся половым путём, — сказал врач в эфире телеканала «Россия 24».

Он призвал россиян помнить об этом, находясь на карантине, но добавил, что этот способ заражения не является основным.

Ранее NEWS.ru писал, что молекулярные биологи из Китая не нашли следов коронавируса в слизистых оболочках половых органов женщин, перенёсших эту инфекцию. Это позволило им сделать вывод, что коронавирус не может передаваться половым путём. Учёные из Уханьского университета науки и технологии изучили анализы со слизистых оболочек половых органов у 35 женщин, попавших в больницу с вирусной пневмонией с 28 января по 18 февраля. Исследование показало, что возможность прямой половой передачи инфекции практически полностью исключена. Их выводы подтвердил и супруг одной из больных, который не заразился, несмотря на неоднократные половые контакты.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.