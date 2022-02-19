Уролог: половина мужчин в России страдает эректильной дисфункцией

Половина мужчин в России страдает эректильной дисфункцией, заявил доктор медицинских наук Ника Ахвледиани. Он отметил, что чаще всего мужчины страдают тремя урологическими заболеваниями, в их числе раннее семяизвержение, которое встречается у 30% мужчин. По его словам, каждый шестой житель планеты страдает эректильной дисфункцией, но в России эта проблема встречается чаще всего, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

У нас, к сожалению, это состояние встречается чаще, чем во всём мире. По данным российских масштабных исследований, нарушение эрекции отмечается почти у половины мужчин, то есть в России это частая болезнь, — рассказал Ахвледиани.

Ещё одно частое заболевание у мужчин — бесплодие, добавил уролог. Он отметил, что на эту проблему жалуются около 15% пар, около половины случаев связаны с мужским фактором.

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев ранее рассказал, что после COVID-19 у мужчин начали выявляться проблемы с потенцией, что может говорить о наличии у переболевших проблем с сосудами. Эректильная дисфункция является тревожным звоночком, который нельзя игнорировать, так как это может говорить о скором инфаркте, отметил эксперт.