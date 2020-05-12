Сенатор объяснил, почему Путин снял «карантин» на пике эпидемии

https://static.news.ru/photo/6406431e-9445-11ea-af2a-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Чернецкий Фото: council.gov.ru

Сенатор Аркадий Чернецкий объяснил, почему президент РФ Владимир Путин заявил о поэтапном снятии карантинных мер на фоне увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией. По мнению парламентария, ограничения были введены, чтобы дать время на подготовку системы здравоохранения.

Важно было выиграть время, для того чтобы подготовить сферу здравоохранения. Высокая смертность в ряде стран была предопределена неготовностью системы. Минздрав и правительство считают, что сегодня степень готовности в наших медучреждениях обеспечивает минимальный уровень летальности, поэтому такие меры (смягчение и отмена режима самоизоляции) становятся оправданными, — сказал он в интервью интернет-изданию e1.ru.

12 мая стало понятно, что Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. Хуже ситуация с ростом заболевших только в США, где выявлено 1 347 936 случаев коронавируса и зарегистрировано 80 684 смерти от него. В России показатель летальных исходов гораздо ниже — 2009.

Ранее власти России и эпидемиологи не раз заявляли, что увеличение числа выявленных инфицированных связано не с разрастанием эпидемии, а с увеличением возможностей тестирования. Такого мнения придерживается , например, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалея Александр Гинцбург.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном выходе из введённых ранее ввиду коронавируса ограничительных мер и завершении нерабочих дней с 12 мая, писал NEWS.ru.