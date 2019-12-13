https://static.news.ru/photo/e2de8d00-1d9d-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Михаил Каабак Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Южно-Сахалинске скончался 10-месячный ребёнок, который ждал операции по пересадке почки. Проводить её должен был врач-трансплантолог Михаил Каабак, недавно уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

Ребёнок умер из-за осложнений, которые не связаны с основным заболеванием, сообщили в пресс-службе Минздрава. Его брат-близнец, имеющий схожее заболевание, эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву. Сейчас его готовят к операции.

Первую операцию братьям проводил Каабак. Он вместе с коллегой Надеждой Бабенко — единственные врачи в стране, которые проводят пересадку почек детям весом менее 10 килограммов. Родители близнецов хотели, чтобы трансплантацию делал именно Каабак.

Оба врача работали в НМИЦ на четверть ставки с 2015 года. Этой осенью доктора решили устроиться на полную ставку, но получили отказ. Врачам объяснили — Минздрав не согласовал изменения в штатном расписании. При этом оба доктора уже уволились из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых, где работали на полной ставке.

В Минздраве заявляли, что применяемый Каабаком протокол лечения является спорным и вызывает множество побочных эффектов у пациентов. Сам врач убеждён, что данная комбинация препаратов — единственно верная при подобных операциях. В интервью NEWS.ru доктор рассказал, почему детская трансплантология в России находится в глубоком кризисе и как из него выйти.

После скандала министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко. В конце ноября в Волгограде, не дождавшись операции, умерла годовалая девочка, которая также была пациенткой Каабака.