https://static.news.ru/photo/bc638784-bdd5-11e9-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова считает, что проблема детского ожирения актуальна не только для региона, но и для всей страны. Она связала ситуацию с неправильным питанием и гиподинамией.

По словам эксперта, в рационе маленьких россиян часто преобладают полуфабрикаты, фаст-фуд и газированные напитки. Кроме того, дети вслед за родителями начинают вести малоподвижный образ жизни, проводя время у компьютеров, телевизоров или планшетов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в России в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом. Наибольшее количество маленьких пациентов с этим диагнозом выявлено в Северо-Западном (1547 на 100 тысяч населения), Приволжском (1542,1) и Сибирском федеральных округах.