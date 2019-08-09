https://static.news.ru/photo/9c428e4e-bb2a-11e9-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lady.vkz

Украинский врач Евгений Комаровский поставил под сомнение целебные свойства знаменитой на всём постсоветском пространстве мази Вишневского.

По его мнению, эта субстанция не имеет никакого отношения к медицине, она бесполезна и «никому не нужна».

Но если вы в неё верите, если она вам нравится, вам приятен этот запах, то дух Вишневского будет витать над вашей семьёй, ему будет приятно, — написал он на своей странице в Instagram.

При этом Комаровский не назвал ни одного аргумента, доказывающего бесполезность мази Вишневского в медицинских целях.

Пользователи Сети с мнением врача не согласились и выступили в защиту мази Вишневского , отметив её прекрасные заживляющие свойства. Кроме того, медика заподозрили в обыкновенном пиаре, а также добавили, что сам Комаровский «не имеет отношения к медицине».

Бред, прекрасная мазь, заживляет все раны и нагноения на ура! Хирург Вишневский создал прекрасную мазь! И не вам опровергать её лечебные свойства, — написал возмущённый подписчик.

Мазь Вишневского, или линимент бальзамический по Вишневскому — устаревшее средство для лечения ран, ожогов, кожных язв и нагноений. Было изобретено в 1927 году советским хирургом Александром Вишневским в качестве антибактериального и вяжущего средства, ускоряющего процессы регенерации.

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