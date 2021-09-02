Украинский терапевт рассказала, как правильно есть сало

Украинске сало богато витаминами и полезными веществами, однако употреблять его надо умеренно и в правильно сочетании с другими продуктами Об этом РИА Новости рассказала украинский нутрициолог, фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

По словам терапевта, испортить сало довольно просто: его можно съесть слишком много или неправильно сочетать с другими продуктами.

Окислить, нагреть, поджарить до шкварок (сверхтоксично), смешать с рафинированным зерном или в плотный приём еды с сахаром, — уточнила Голобородько.

Все эти ошибки способны привести к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снижению уровня тестостерона, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, метаболическому синдрому, ожирению и диабету второго типа.

По словам специалиста, сало относится к категории насыщенных жиров, которые должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании человека.

Это те жиры, в которых молекулы перенасыщены водородом. Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твёрдыми при комнатной температуре, — пояснила Голобородько.

При этом в организме они выполняют очень важную функцию. В частности это почти единственный источник витамина А, который необходим для регенерации клеток, подпитки иммунитета и составления правильного гормонального фона. Исключать такие жиры не следует, но и есть их надо очень умеренно.

Лучшие — жиры из субпродуктов, мяса и дичи на кости, сала, блюд из цельных тушек птиц и рыб, приготовленных с костями и оболочками, сыры — только из цельного, максимально жирного молока (коз, коров и буйволиц в приоритете) и очень умеренно сливочное масло, — рассказала терапевт.

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